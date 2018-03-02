Şehit uzman çavuş için baba ocağında helallik alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek için Aydın’ın Nazilli ilçesindeki baba ocağında helallik alındı.

TSK’nın Suriye’de 41 gündür sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda dün gece saat 23.00 sıralarında Afrin’in Bilal Köy mevkiinde bulunan 1083 rakımlı tepede terör örgütü üyeleriyle girdikleri çatışmada şehit olan 8 askerden biri olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in (23) naaşı, yapılan askeri törenin ardından havayoluyla İzmir’e gönderildi. Şehidin ailesi tarafından havaalanında karşılan şehidin naaşı, uzun bir araç konvoyu eşliğinde Nazilli’nin İstiklal Mahallesi 520 Sokak’ta bulunan baba ocağına getirildi.

Son kez baba ocağına getirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Dinek için okunan duanın ardından helallik alındı. Şehidin naaşına son kez sarılıp öpen baba Kenan, anne Sezgül ve kız kardeş Nimet Dinek, gözyaşlarına hakim olamadı. Taziye nedeniyle, şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu 1 günlüğüne tatil edildi.

Binlerce vatandaşın helallik verdiği şehit Mehmet Dinek’in naaşı, daha sonra son yolculuğuna uğurlanacağı Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Çallı köyüne karayoluyla uğurlandı.

Törene; Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, askeri erken ve binlerce vatandaş katıldı.