HABER

Şehit uzman çavuş için baba ocağında helallik alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek için Aydın’ın Nazilli ilçesindeki baba ocağında helallik alındı.TSK’nın Suriye’de 41 gündür sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda dün gece saat 23.00 sıralarında Afrin’in Bilal Köy mevkiinde bulunan 1083 rakımlı tepede terör örgütü üyeleriyle girdikleri çatışmada şehit olan 8 askerden biri olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in (23) naaşı, yapılan askeri törenin ardından havayoluyla İzmir’e gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek için Aydın’ın Nazilli ilçesindeki baba ocağında helallik alındı.
TSK’nın Suriye’de 41 gündür sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda dün gece saat 23.00 sıralarında Afrin’in Bilal Köy mevkiinde bulunan 1083 rakımlı tepede terör örgütü üyeleriyle girdikleri çatışmada şehit olan 8 askerden biri olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in (23) naaşı, yapılan askeri törenin ardından havayoluyla İzmir’e gönderildi. Şehidin ailesi tarafından havaalanında karşılan şehidin naaşı, uzun bir araç konvoyu eşliğinde Nazilli’nin İstiklal Mahallesi 520 Sokak’ta bulunan baba ocağına getirildi.
Son kez baba ocağına getirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Dinek için okunan duanın ardından helallik alındı. Şehidin naaşına son kez sarılıp öpen baba Kenan, anne Sezgül ve kız kardeş Nimet Dinek, gözyaşlarına hakim olamadı. Taziye nedeniyle, şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu 1 günlüğüne tatil edildi.
Binlerce vatandaşın helallik verdiği şehit Mehmet Dinek’in naaşı, daha sonra son yolculuğuna uğurlanacağı Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Çallı köyüne karayoluyla uğurlandı.
Törene; Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, askeri erken ve binlerce vatandaş katıldı.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KTO Karatay Üniversitesi kendi tarihini film ile anlatıyor

KTO Karatay Üniversitesi kendi tarihini film ile anlatıyor

Köşk Belediyesi şehirler için deve güreşlerini iptal etti

Köşk Belediyesi şehirler için deve güreşlerini iptal etti

Büyükşehir, Kozluca’da Kültür Merkezi yapıyor

Büyükşehir, Kozluca’da Kültür Merkezi yapıyor

Başkan Bakıcı, Hal Taksi durağını ziyaret etti

Başkan Bakıcı, Hal Taksi durağını ziyaret etti

“Tepebaşı halkı çok şanslı”

“Tepebaşı halkı çok şanslı”

Tekirdağ’da Deprem Haftası semineri

Tekirdağ’da Deprem Haftası semineri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.