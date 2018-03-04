Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer mevlidi şerifle anıldı

22 Ekim 2015 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkikara Tepe Bölgesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Mermer için mevlidi şerif okutuldu.

Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer’in Zey Köyüne bağlı Küçükoluklu Mezrasında düzenlenen mevlit programına, Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, eşi Fatma Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, eşi Kezban Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zey Köyüne bağlı Küçükoluklu Mezrasına gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ve beraberindeki heyeti, Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer’in Babası Bilal Mermer, şehidin ailesi ile köy halkı karşıladı.

Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan uğruna canlarını feda eden Uzman Çavuş Kemal Mermer ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, okunan mevlidi şerif sonrası şehidin babası Bilal Mermer’e ve annesi Hayriye Mermer’e başsağlığı ve sabır dileyerek, ailenin acısını paylaştı.