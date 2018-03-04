HABER

Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer mevlidi şerifle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:14 | Son Güncelleme

22 Ekim 2015 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkikara Tepe Bölgesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Mermer için mevlidi şerif okutuldu.Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer’in Zey Köyüne bağlı Küçükoluklu Mezrasında düzenlenen mevlit programına, Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, eşi Fatma Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, eşi Kezban Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Zey Köyüne bağlı Küçükoluklu Mezrasına gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ve beraberindeki heyeti, Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer’in Babası Bilal Mermer, şehidin ailesi ile köy halkı karşıladı.Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi.

Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer mevlidi şerifle anıldı

22 Ekim 2015 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkikara Tepe Bölgesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Mermer için mevlidi şerif okutuldu.
Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer’in Zey Köyüne bağlı Küçükoluklu Mezrasında düzenlenen mevlit programına, Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, eşi Fatma Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, eşi Kezban Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Zey Köyüne bağlı Küçükoluklu Mezrasına gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ve beraberindeki heyeti, Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer’in Babası Bilal Mermer, şehidin ailesi ile köy halkı karşıladı.
Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan uğruna canlarını feda eden Uzman Çavuş Kemal Mermer ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.
Vali Nurullah Naci Kalkancı, okunan mevlidi şerif sonrası şehidin babası Bilal Mermer’e ve annesi Hayriye Mermer’e başsağlığı ve sabır dileyerek, ailenin acısını paylaştı.

Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer mevlidi şerifle anıldı

Şehit Uzman Çavuş Kemal Mermer mevlidi şerifle anıldı

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitler Akalan’da anıldı

Şehitler Akalan’da anıldı

Halk oyunlarında ‘Atakum’ farkı

Halk oyunlarında ‘Atakum’ farkı

Leyleklerin göçü görsel şölene dönüştü

Leyleklerin göçü görsel şölene dönüştü

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Aliağalı çocukların mutlu günü

Aliağalı çocukların mutlu günü

Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.