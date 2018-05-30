Şehit Uzman Çavuş Kolcu son yolculuğuna uğurlandı

Güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonu sırasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, Ankara'nın Haymana ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Kolcu için memleketi Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Köye helikopterle getirilen Kolcu'nun naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra Şehit Özcan Özsoy İlkokulu'na götürüldü.
Kolcu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, şehidin babası Erdal ve annesi Nazmiye Kolcu, yakınları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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