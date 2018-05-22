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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'i ikizleri uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında, terör örgütü PKK'lılarla girilen çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Mehmet Türken'in (29) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'i ikizleri uğurladı

Erhan GÖĞEM-Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/KIRIKKALE, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında, terör örgütü PKK'lılarla girilen çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Mehmet Türken'in (29) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün akşam Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ile PKK terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Türken'in cenazesi, öğle saatlerinde memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki babaevine getirildi. Şehidin cenezesi babaevinde helallik alındıktan sonra Kırıkkale Nur Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Yaşar Türken, oğlunun tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ceneze başında gözyaşlarını tutamayan baba Yaşar Türken, "Kurban olayım yavrum" diyerek feryat etti.
İKİZLER, BABALARININ TABUTUNA DOKUNDU
Şehidin annesi Hatice ile eşi Yeliz Türken de Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki ikiz çocukları Yağız Çınar ile Salih Yaşar Türken, polislerin kucağında cenezeye katıldı. İkiz çocuklar babalarının tabutuna dokunurken, cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'in cenezaesi kılınan namaz sonrası bir süre top arabasıyla taşındıktan sonra Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'i ikizleri uğurladıŞehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'i ikizleri uğurladıŞehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'i ikizleri uğurladıŞehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'i ikizleri uğurladı

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