Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın (28) cenazesi, memleketi Yozgat'a uğurlandı. Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleri bir bölümü İran sınırında olan Küçük Ağrı Dağı bölgesinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı teröristle dün, sıcak temas sağladı. Çatışmada, 2 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Şehitlerden Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın (27) cenazesi dün akşam saatlerinde düzenlen törenin ardından memleketi Sakarya'ya uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Dursun Pampal için ise bu sabah Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Merve Pampal da törene 2 yaşındaki kızı Elif ile katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal’ın cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine uğurlandı.
Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu
Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum