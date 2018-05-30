Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunulması üzerine çıkan çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu (26), Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyon yürüten güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Nurullah Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Umut Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende şehit Kolcu için bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit uzman çavuşun özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan Şehit Uzman Çavuş Kolcu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'nın Haymana ilçesine uğurlanmak üzere Van'a gönderilldi. Cenaze, Van'dan Ankara'ya uçakla götürüldü.
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