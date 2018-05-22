Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan son yolculuğuna uğurlandı

Tolunay DUMAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Derecik mevkisinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Sayköyü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazesi Ulu Cami'ye getirilen Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan için tören düzenlendi. Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İskenderun 39'uncu Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olcay, İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, şehidin yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin eşi Seher Sayan, cenaze törenine 6 aylık kızı Ecrin ile birlikte geldi. Tören boyunca ağlayan Ecrin bebek, babasını son yolculuğuna uğurladı. Annesi Elif ve babası Cumali Sayan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, kardeşi Uzman Onbaşı Şerafettin Sayan gözyaşı döktü.

Şehit Sayan'ın cenazesi kılınan namazının ardından helallik alınmasıyla top arabasına konuldu. Şehit babasının peşinden akrabalarının kucağında götürülen 6 aylık Ecrin'in sürekli ağladığı görüldü. Şehit Sayan'ın silah arkadaşları Ecrin bebeği kucağına alıp, teskin etti. Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan, Tarsus Şehitliği'ne defnedildi.