ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OĞUZ İNAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Karabük'te cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan uzman çavuş Oğuz İnan(42), İstanbul'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Yenice Yazıköy'de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu dün olay yerinde şehit olan uzman çavuş Oğuz İnan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin eşi Esra İnan, kızı Dilara İnan, oğlu Arda İnan, babası Musa İnan ile İstanbul valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal ve 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever katıldı. Şehit için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehit Oğuz İnan, Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
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- Tabuttan detay
- Eşinden detay
- Çocuklarından detay
- Babadan detay
- Vasip şahinden detay
- Mevlüt Uysaldan detay
- Musa Avsever'den detay
- Cenaze namazı kılınması
- Kızının babasının fotoğrafını taşıması
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