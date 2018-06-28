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Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ’ın Engizek Dağları bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25), Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliği

Ersin ERCAN-Mehmet İNAN/Aydın KURUMUŞ/BÜYÜKORHAN(Bursa), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Engizek Dağları bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25), Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Tören öncesi cami avlusuna getirilen CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait çelenk, tepki gösteren bir grup tarafından yere atıldı. Çelenk, gerginliğin artması üzerine polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli üç yıllık Uzman Çavuş İsa Özkan, dün Engizek Dağları Bölges'nde bir grup PKK'lı terörist ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için memleketi Buras'nın Büyükorhan İlçesi'ndeki Orhan-ı Kebir Camii’nde bugün askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cami avlusuna getirildi. Hemen ardından CHP İl Başkanlığı'na ait çelengin cami avlusunda diğer çelenklerin yanına konulması sırasında gerginlik yaşandı. Törene katılan bir grup, çelengi bulunduğu yerden aldı. Kısa süreli arbedenin ardında bir kişi çelengi yere atarak çiğnedi. Gerginliğin artması üzerine polis, çelengi yerden alarak cami avlusundan uzaklaştırdı.
5 BİN KİŞİ KATILDI
Tepkili grubun sakinleştirilmesi ardından dua okunmaya devam edildi. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleri ile birlikte CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Baba Halil Özkan, başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na, “Vatan sağ olsun, 4 oğlum daha var” dedi.
Şehidin ağabeyi Şaban Özkan, kardeşinin asker kıyafeti ile törene katıldı. Şaban Özkan, tabutun yanında babası Halil, annesi Fatma, diğer kardeşleri Şefik, Musa ve Ali Gaffar Özkan ile taziyeleri kabul etti.
CHP İL BAŞKANI, PROTOKOLÜN ARKASINDA SAF TUTTU
Öğle namazı ardından şehit Uzman Çavuş Özkan için cenaze namazı kılındı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş da protokolün hemen arkasında şehidin yakınlarıyla birlikte saf tuttu. Cenaze namazı kılınması ardından şehit Özkan’ın tabutu, askerlerin omuzlarında ambulansa taşındı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şehidin annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte tabutun arkasından ambulansa kadar yürüdü. Şehidin cenazesi ilçeye bağlı Gedikler Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliğiŞehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliğiŞehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliğiŞehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliği

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