Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı, memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 1 bir çocuk babası Şehit Çakı’nın baba ocağı Beldağı köyündeki cenazesine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkan, ailesi, yakınları ve köylüler katıldı.

"O şerefsizleri güldürmeyeceğim"

Bakan Canikli kılınan cenaze namazının ardından şehidin babası Bekir Çakı ile birlikte tabuta omuz verdi. Torununun Türk bayrağına sarılı tabutu başında fotoğrafını öpen dedesi Mehmet Çakı da, “Ağlamıyorum oğlum. Ruhun şad olsun. O şerefsizleri güldürmeyeceğim. Gerekirse senin yerine, çoluk çocuğun yerine ben şehit olacağım” dedi.

Şehidin annesi Behiye, kız kardeşi Ayşegül ile eşi Hanife Çakı da tabuta sarılıp gözyaşı döktü.