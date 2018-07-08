Şehit Uzman Çavuş, törenle uğurlandı

ERZURUM, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Kozluk Karakolu'nda, el bombasının kazara patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut'un cenazesi, Erzurum'da düzenlenen törenle İstanbul'a gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Küçük Ağrı Dağı bölgesi Türkiye-İran sınırındaki Kozluk Karakolu'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Semih Korkut (26), mühimmat sandığından el bombası alırken patlama meydana geldi. El bombasının infilak etmesi sonucu Korkut ile birlikte 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih Korkut, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Korkut'un cenazesi, otopsi için dün akşam Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından şehit Uzman Çavuş Korkut'un cenazesi, bugün sabah morgdan alınarak, Askeri havalimanına getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine protokol, askerler ve şehit yakınları katıldı. Korkut'un özgeçmişinin okunmasından sonra Merkez Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, dua ettirdi ve helallik istedi. Törenin ardından evli olan Kotan'ın cenazesi, Türk hava Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a gönderildi.
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