Şehit Uzman Çavuş Uluçay son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinde askeri iş makinesine düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Tayfur Uluçay'ın (29) cenazesi, Adana Havalimanı'ndan alınarak Kozan ilçesine bağlı Yukarıkeçili Mahallesi'ne getirildi. Burada babaevinde helallik alınmasının ardından mahalledeki ilkokulun bahçesinde Adana Müftüsü Hasan Çınar tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, namazın ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile devlet ve hükümet adına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti. Uluçay'ın arkadaşları olan kahraman Mehmetçik'in Suriye'de kurduğu seyyar fırınlarda oradaki mazlum ve masum insanlara, bu ramazan günü ekmek bulamayanlara ekmek dağıttıklarını ifade eden Çelik, şunları söyledi: "Kahraman Mehmetçik, bu şehidimiz, bu evlatlarımız oraya gittikleri zaman oralardan terörü temizlemek için, oralardan ülkemize, milletimize, devletimize karşı bu ülkenin namusuna karşı yönelen terör tehdidini bertaraf etmek için mücadele ediyorlar. Eğer onlar bu kahramanca mücadeleyi vermeseler biz bu topraklarda bu ramazan ayında ne bu oruçları tutabiliriz ne iftarları açabiliriz ne sahurlar yapabiliriz. Onların bu kahramanlığı sayesindedir ki bu ramazan, bu iftarlar, bu sahurlar milletimize helal olmaktadır. Hiç şunu unutmayalım bu kahramanların, her bir şehidimizin şehadete yürümesi Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletimize bu toprakların tapusunun ait olduğu için yeni bir imzadır. Burasının tapusu milletimize aittir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir yabancı unsura zerre kadar verilecek bir çakıl taşı olmadığını göstermek için bu çocuklar, canlarını aziz varlıklarını feda ediyorlar."

Çelik, şehitlerin aziz hatıralarını ömürleri boyunca, bayrakların omuzlar üstünde tutulması gibi başlarının üzerinde taşıyacaklarını belirtti. Şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: "Asıl imtihan arkalarında kalan bizleredir. Onlar imtihanlarını başarıyla vermişlerdir. Bize layık olan, onlar bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını canlarını feda edecek kadar aziz gördüler, canlarını feda edecek kadar muazzez gördüler. O zaman bize düşen de şudur; şehitlerin peşinden yürümektir, bu ülkeyi onlar kadar aziz bilmektir, onların aziz hatırası olan bu ülkeye ve bu devlete sahip çıkmaktır. Dirlik içinde, birlik içinde, kardeşlik içerisinde bu ramazan oruçları tutabiliyorsak, bu iftarları yapabiliyorsak, bu sahurları yapabiliyorsak bu şehitlerimiz sayesindedir. Eğer bu şehitler olmasaydı birileri, bize helal kılınmış bu nimetleri bizden uzaklaştırmaya çalışacaktı." Çelik, Mehmetçik'in Irak'ta, Suriye’de terörle mücadele için büyük fedakarlık yaptığını anlatarak, şöyle konuştu: