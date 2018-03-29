Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi memleketine gönderildi

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- ANKARA Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadır tedavi gören ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in (23), cenazesi Amasya-Merzifon Havalimanı'nda karşılanarak, karayoluyla memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in naaşı, memleketine götürülmek üzere Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi. Burada şehidi, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Merzifon 5. Ana jet üs komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, askeri erkan karşıladı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, daha sonra karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi.
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