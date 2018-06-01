Şehit Uzman Çavuş'u Bozüyük'te 10 bin kişi uğurladı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN- Fatma SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, dün, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir (24), memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 bine yakın kişinin katıldığı töreninin ardından toprağa verildi.

Bekâr olan Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir'in cenazesi Bozüyük ilçesine getirilerek, ikindide Merkez Kasımpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmak Büyükerşen, CHP Bilecik Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Ak Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile şehidin babası Resul Demir, annesi Fatma Demir, kardeşleri Ümran, Rüstem ve Halil İbrahim Demir ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Muharrem İnce cenaze namazı kılınmadan önce şehidin babası Resul Demir'in yanına giderek başsağlığı diledi. İnce daha sonra cami önünde kadınların yanında bulunan şehidin annesi Fatma Demir ve şehidin kız kardeşi Ümran Demir'in yanına da giderek başsağlığında bulundu. İnce, şehidin tabutunun başında dua okuduktan sonra Bozüyük'ten ayrıldı.

Şehidin kardeşi Rüstem Demir, ağabeyinin askeri üniformasını giyerek törene katıldı. Halil İbrahim Demir de ağabeyinin tabutuna gül yapraklarını serdi. Yakınları şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Törene katılan kalabalık tekbir getirerek 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in cenazesi, Kovalıca köyüne götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.