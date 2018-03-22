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Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

Bitlis’te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar (36), törenle memleketine uğurlandı.Şehit Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar‘ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen tören alanına getirilerek, özgeçmişi okundu.

Bitlis’te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar (36), törenle memleketine uğurlandı.
Şehit Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar‘ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen tören alanına getirilerek, özgeçmişi okundu. Evli ve 2 çocuğu bulunan şehit için uğurlama töreni düzenlendi. İl Müftüsü Faysal Geylani’nin dua etmesinin ardından Şehit Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar’ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.
Törene, Vali Vekili Tolga Polat ve Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Yrd. Albay Ufuk Urgun, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

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Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı
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Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı
3 / 7

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı
4 / 7

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı
5 / 7

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı
6 / 7

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı
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Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çakar’ın cenazesi memleketine uğurlandı
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