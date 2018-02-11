Şehit Uzman Onbaşı Karacaoğlu'nun acı haberi ailesine ulaştı

GİRESUN, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (26) acı haberi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki ailesine verildi.
Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 3 yıl önce evlenen şehit Karacaoğlu'nun acı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.
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