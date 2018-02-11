HABER

Şehit Uzman Onbaşı Karacaoğlu'nun acı haberi ailesine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (26) acı haberi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki ailesine verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Karacaoğlu'nun acı haberi ailesine ulaştı

GİRESUN, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (26) acı haberi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki ailesine verildi.
Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 3 yıl önce evlenen şehit Karacaoğlu'nun acı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.