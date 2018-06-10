Şehit Uzman Onbaşı Uğur Sağlam'ın cenazesi helallik için baba evine getirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 16 gün önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı GATA'daki 16 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam'ın (26) cenazesi helalik için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde baba evine getirildi.
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