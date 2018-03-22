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Şehit ve gazi aileleri Adana Kız Lisesi’nde bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pansiyonlu okullara gönderdiği yönerge doğrultusunda ‘Yurdumun Değerleri’ konulu etkinlik Adana Kız Lisesi Pansiyonunda, ‘Vatan Sağolsun’ temalı söyleşiyle gerçekleştirildi.

Şehit ve gazi aileleri Adana Kız Lisesi’nde bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pansiyonlu okullara gönderdiği yönerge doğrultusunda ‘Yurdumun Değerleri’ konulu etkinlik Adana Kız Lisesi Pansiyonunda, ‘Vatan Sağolsun’ temalı söyleşiyle gerçekleştirildi. Programda, şehit yakınları ve gaziler ile pansiyon öğrencileri bir araya geldi.
Adana Kız Lisesi Müdürü Yıldız Akman, toprak uğruna, bayrak uğruna, millet uğruna canlarını feda eden şehitleri şükran ve minnetle andıklarını belirterek, “Bu etkinlikte şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi pansiyonumuzda misafir etmekten gurur duyuyoruz” dedi.
Aynı gün Adana Kız Lisesi pansiyon öğrencileri Adana Garnizon Şehitliği’ni de ziyaret etti.
Adana Kız Lisesi Pansiyonu’nda gerçekleştirilen söyleşi programında konuklara Çanakkale Kahramanlarının menüsü olan hoşaf ikram edilirken türküler söylenip şiirler okundu, tiyatro oyunları sahnelendi.
Emniyet Teşkilatı Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Emine Bilgen ise şehit yakınları ve gazilerle etkinlikler ile dolu bir akşamı geride bıraktıklarını söyleyerek, “Kız Lisesi’nin şehitlerimiz ve vatan sevgisi ile ilgili etkinlikleri etkileyiciydi. Özellikle etkinlik gelirinin, Şehit ailelerine verilmesi, gazilerimize öğrencilerin soru sorması çok değerli ve güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.

Şehit ve gazi aileleri Adana Kız Lisesi’nde bir araya geldi

Şehit ve gazi aileleri Adana Kız Lisesi’nde bir araya geldi

Şehit ve gazi aileleri Adana Kız Lisesi’nde bir araya geldi

Şehit ve gazi aileleri Adana Kız Lisesi’nde bir araya geldi

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