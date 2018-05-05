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Şehit ve gazi aileleri Bodrum'da moral buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

Nilüfer DEMİR BODRUM(Muğla) , DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 'Şehit yakınlarını misafir ediyoruz' projesi kapsamında ilk kafile geldi.

Nilüfer DEMİR BODRUM(Muğla) , DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 'Şehit yakınlarını misafir ediyoruz' projesi kapsamında ilk kafile geldi. İzmir'de yaşayan şehit aileleri, 7 Mayıs'a kadar keyifli tatil geçirecek. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteği, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda 'Şehit yakınlarını misafir ediyoruz' projesi düzenlendi. Bu kapsamında ilk olarak, İzmir'den şehit aileleri ve gazilerden oluşan 21 kişilik kafile, Bodrum'a geldi. İçmeler Mahallesi'nde bir otelde moral bulması için misafir edilen aileler, öğle saatlerinde kuruma giriş yaptı. Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TEMŞAD) üyesi olan şehit polis ve gazi ailelerini, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın karşıladı. TEMŞAD Başkanı Sedat Selim Öztürk, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün gazi ve şehit ailelerini Bodrum'da ağırlamak istemesi üzerine derneğimiz üyesi 21, şehit yakını ve gazi ile birlikte geldik. Şehit eşleri, aileleri, şehitlerin bizlere emanet çocukları ve dernek yönetimimizle buradayız. Organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyoruz dedi. Dernek Başkanı Öztürk, Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Otel Genel Müdürü Serdar Sarıl'a teşekkür ederek, flama ve teşekkür plaketi verdi. Aileleri yarın öğle saatlerinde otelden çıkış yapağı öğrenildi.

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