HABER

Şehit ve gazi ailelerinden tiyatro oyunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:34 | Son Güncelleme

Adana'da oyunculuğunu şehit ve gazi ailelerine mensup kişilerin üstlendiği "Kalbin düştüğü toprak" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Adana'da oyunculuğunu şehit ve gazi ailelerine mensup kişilerin üstlendiği "Kalbin düştüğü toprak" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Yönetmenliğini Halil Nagaş'ın yaptığı, şehit ve gazi ailelerine mensup oyuncuların rol aldığı iki perdelik oyun, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Antep Savunması'nın simge isimlerinden biri olan Şahin Bey'i konu edinen oyun izleyenlerin beğenisini topladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Muhammet Çetin, oyunla ilgili yaptığı açıklamada, tüm oyuncuları performanslarından dolayı kutladı.

Oyuncuların tamamının şehit ve gazi ailelerinden oluştuğuna dikkati çeken Çetin, "Hiçbiri daha önce tiyatro etkinliğinde yer almadı. Tamamen amatörlerdi. Halil Nagaş hocamızdan destek aldık. Çalışmalarımız dört aydan bu yana devam ediyordu.'' dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsatan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti tek yumruk olarak askerimize ve polisimize destek sağladı. Bu sebeple Çanakkale ruhunun ölmediğini ve tekrar dirildiğini gördük. Çanakkale'de kalkan birlik ve beraberlik bayrağının Afrin'de devam ettiğini gördük. Bugünkü tiyatromuzla bizler bu birlik mesajını halkımıza vermek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı!
Time'dan dikkat çeken Putin kapağı! Time'dan dikkat çeken Putin kapağı!
Flaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyorFlaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalbin düştüğü toprak sahne Seyhan Belediyesi Şehit ve gazi aileleri Tiyatro Oyunu

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.