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Şehit ve gazi anneleri Mehmetçik için bere ve atkı ördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:30 | Son Güncelleme

BURDUR'da şehit annesi Fatma Efek (67) öncülüğünde bir araya gelen şehit ve gazi anneleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçikler için 350 bere, atkı, boyunluk ve eldiven ördü.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da şehit annesi Fatma Efek (67) öncülüğünde bir araya gelen şehit ve gazi anneleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçikler için 350 bere, atkı, boyunluk ve eldiven ördü.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Sazak köyünde oturan, Şehit Er Süleyman Efek'in annesi Fatma Efek öncülüğünde bir araya gelen şehit ve gazi anneleri, askerler için bere, atkı, boyunluk ve eldiven ördü. Burdur Valiliği'nin katkılarıyla alınan iplerle iki haftada örülen 350 parça malzeme, valiliğin tahsis ettiği özel araçla Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmek üzere gönderildi.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere gönderilen paketlere, Fatma Efek'in diğer çocuklarından olan torunları Kader ve Nehir tarafından yazılan 2 şiir ve mektup da konuldu.

Oğlunun 1993 yılında Iğdır'da şehit edildiğini anlatan Fatma Efek, "Şehit ve gazi anneleriyle birlikte bir kampanya başlatalım dedim Vali Bey'e. Allah razı olsun bizi kırmadı. Ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin. Bütün kalbimizle askerlerimize duacıyız. Ayaklarında taş, gözlerinde yaş olmasın" dedi.

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