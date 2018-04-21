Anadolu Beşiktaşlılar Derneği tarafından şehit ve gazi çocukları için "Ebru sanatı" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği tarafından, şehit ve gazi çocukları için "Ebru ve çocuk" adı altında düzenlenen Ebru Sanat Sergisi’ne aileler yoğun ilgi gösterdi. Çok fazla şehit ve gazi ailesinin katıldığı etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Beşitaş Spor Kulubü’nün AS Başkanı Deniz Atalay, "Hayırlı bir iş yapıyoruz burada. Gayet güzel etkinlik olmuş. Şehit ailelerinin çocuklarına sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Sadece sporla veya futbolla olmuyor bu işler. Bu tür etkinliklere de yer vermemiz gerekiyor. Herkesi bu konuda tebrik ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli, "Beşiktaş ailesinin içerisinde yer bulmak, onlarla birlikte organizasyonlara katılmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonun içeriği şehit ve gazi çocuklarıydı. Bu organizasyonlar öncelikli olarak Beşiktaş ailesi tarafından yapılıyor. Böyle etkinlikler çok önemli" diye konuştu.

Ebru sanatı yaparak eğlenen şehit ve gazi çocukları ise etkinlikte yaptıkları resimlerden bahsederek çok eğlendiklerini belirtti.