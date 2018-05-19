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Şehit ve gazi yakınları, Kapadokya'yı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

ADANA, Amasya, Bolu, Çankırı, Hatay, Karaman, Kırıkkale, Konya, Mersin, Niğde ve Yalova illerinden Kapadokya'yı gezmeye gelen şehit ve gazi ailelerinden oluşan heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş tarafından ağırlandı.

Şehit ve gazi yakınları, Kapadokya'yı gezdi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - ADANA, Amasya, Bolu, Çankırı, Hatay, Karaman, Kırıkkale, Konya, Mersin, Niğde ve Yalova illerinden Kapadokya'yı gezmeye gelen şehit ve gazi ailelerinden oluşan heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş tarafından ağırlandı.
Konuk heyete, Nevşehir Kapadokya’da bulunan tarihi, turistik mekânlar gezdirildi. Gezide heyete, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın Eşi Songül Aktaş, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ın Eşi Seçgin Artunay, Niğde İl Emniyet Müdürünün Eşi Nurdan Cebeloğlu eşlik etti. Songül Aktaş, heyetin Nevşehir'i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, böylesi ziyaretlerin birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini belirtti. Konuk heyet ise Kapadokya’yı çok beğendiklerini dile getirerek misafirperverliğinden dolayı Songül Aktaş’a teşekkür ettiler.

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