Şehit ve gazi yakınları yemekte buluştu

Ordu’da, şehit ve gazi yakınları, düzenlenen yemek etkinliğinde buluştu.

Ordu Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle bir otelde yemek programı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Seddar Yavuz, şehit ve gazi yakınlarına hitaben yaptığı konuşmada, bundan 103 yıl önce yaşanan zaferi hatırlattı. Şehitler için Kur’an-i Kerim okunarak dualar edildi.

Programa, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, şehit ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.