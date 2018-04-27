Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için atama kurası

Devlet Personel Başkanlığınca 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3713 sayılı kanunun ek 1'inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının noter huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığına bildirilen hak sahiplerinin atama tekliflerinde, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"229'u erkek, 122'si kadın olan 351 istihdam hakkı sahibinden 59'unun, öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak mühendis, sosyolog, avukat, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 110'unun memur unvanlı kadrolara, 179'unun hizmetli unvanlı kadrolara, 3 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atama teklifleri e-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup kurum ve kuruluşların 24'ü bakanlık ve bağlı kuruluşu, 14'ü üniversite, 3'ü kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam sayısı 41 oldu."

Açıklamada, ilgililerin atama teklif sonuçlarına bugün saat 17.00'den itibaren www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri aktarıldı.

