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 Şehit yakını ve gaziler, Mehmetçiğe destek için Suriye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ile beraberindeki gazi ve şehit yakınları, Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buluştu.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ile beraberindeki gazi ve şehit yakınları, Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buluştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, İslahiye Belediyesinin misafiri oldu. Belediye Garaj Amirliğinde Türkiye'nin birçok ilinde gelerek bir araya gelen şehit yakını ve gaziler yemek ikramı ile dinlenme fırsatı buldular. Kayseri'den tekerlekli sandalye ile gelen gazi Mehmet Sevimler, Afyonkarahisar'dan gelen Kıbrıs gazisi Tahsin Koç (73), askeri üniforma giydirdiği üçüzleriyle gelen gazi Celal Şahin, duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, 43 şube ve 24 temsilciliği bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak Afrinde operasyonda bulunan güvenlik kuvvetlerine moral desteğinde bulunacaklarını belirterek, "Gelenlerin tamamı, şehit ailesi ve gazilerden oluşmaktadır. Şehit aileleri ve gaziler olarak bu ülkeye hizmete her zaman hazırız. Onun için de buradayız. Bize görev düşerse, bu görevi de seve seve yaparız. 65 yaşındaki şehit babası da, şehit annesi de aynı şeyi söylüyor. Bu ülke için fedakarlık yapıp, sakat kalan malul gazilerimiz de aynı şeyi söylüyor. Vatan sağ olsun" dedi.

Dernek üyeleri, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel tarafından Hatay'ın Hassa ilçesine uğurlandı.

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