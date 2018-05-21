Şehit yakını ve gazilere ücretsiz su desteği

Adana'da şehit yakınları ve gaziler evlerindeki şebeke suyunu ücretsiz kullanabilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (ASKİ) yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs'ta gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla bundan böyle şehit yakınları ve gazilere su, ücretsiz olacak.
Daha önce suyu yüzde 50 indirimli kullanan şehit yakını ve gazi olan aboneler, bundan böyle suyu ücretsiz kullanabilecek. Daha önce mevcut aboneliği olan şehit yakını ve gazilerin ücretsiz tarifeleri sistemsel olarak güncellenecek.
Şehit yakını ve gaziler ayrıca abonelik, depozito, katılım payları, bakım bedeli, vidanjör ve kanal temizleme gibi hizmetlerden de ücretsiz yararlanacak.
Uygulama 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler
Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
Canan Karatay açıkladı: Oruç tutarken başınız ağrıyorsa...
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum