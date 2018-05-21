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Şehit yakını ve gazilere ücretsiz su desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:48 | Son Güncelleme

Adana'da şehit ve yakını ve gazilere şebeke suyu ücretsiz olacak

Adana'da şehit yakınları ve gaziler evlerindeki şebeke suyunu ücretsiz kullanabilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (ASKİ) yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs'ta gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla bundan böyle şehit yakınları ve gazilere su, ücretsiz olacak.

Daha önce suyu yüzde 50 indirimli kullanan şehit yakını ve gazi olan aboneler, bundan böyle suyu ücretsiz kullanabilecek. Daha önce mevcut aboneliği olan şehit yakını ve gazilerin ücretsiz tarifeleri sistemsel olarak güncellenecek.

Şehit yakını ve gaziler ayrıca abonelik, depozito, katılım payları, bakım bedeli, vidanjör ve kanal temizleme gibi hizmetlerden de ücretsiz yararlanacak.

Uygulama 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

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adana askı gazi şehit yakını

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