HABER

Şehit yakınları, gazi ve engellilere haberleşme hizmetlerinde indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 21:44 | Son Güncelleme

BTK, şehit yakınları, gazi ve engellilerin, internet, sesli görüşme, kısa mesaj gönderme, televizyon aboneliği gibi elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilmelerine karar verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), şehit yakınları, gazi ve engellilerin, internet, sesli görüşme, kısa mesaj gönderme, televizyon aboneliği gibi elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilmelerine karar verdi.

BTK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum, şehit yakınları, gazi ve engelli vatandaşların, elektronik haberleşme hizmetlerinden çeşitli avantaj ve kolaylıklarla faydalanabilmesine yönelik bir karar aldı ve bu kapsamda “Sosyal Açıdan Desteklenmesi Gereken Kesimlere Yönelik Tedbirlere İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlandı.

Buna göre, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, internet, sesli görüşme, kısa mesaj gönderme, televizyon aboneliği gibi elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek. Bu indirim operatörler tarafından sunulan tüm tarife ve paketler için geçerli olacak.

Ayrıca görüntülü ve yazılı iletişim merkezlerinin hizmete sunulması ile işitme ve konuşma engelli bireylerin işaret dili bilen bir tercüman aracılığı ile çağrı merkezlerinden faydalanması ve yazılı olarak da çağrı merkezi hizmeti alabilmesi sağlanacak. Engelli abonelerin çağrı merkezine yaptıkları aramalarda öncelikli hizmet alabilmesi, operatörlerin erişilebilirlik özelliği taşıyan bayilere ilişkin bilgileri yayımlaması sonucunda abone merkezlerinde karşılaşılan erişilebilirlik ile ilgili sorunlara çözüm getirilmesi, akıllı telefon uygulamalarında engellilerin ihtiyaçlarının özellikle dikkate alınması gibi bazı kolaylıklar da hayata geçirilecek.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Niğde'de sağanak, hayatı olumsuz etkilediNiğde'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sel sularından kışa yakacak odun topladılarSel sularından kışa yakacak odun topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTK engelli gazi ve şehit yakınları haberleşme hizmetleri internet

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Diğer Haberler
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.