Şehit yakınları piknikte bir araya geldi

"Milletin iman dolu göğsünü her zaman hatırlatmak gerekiyor. O kahramanlarımızın olmadığı ikinci senede bulunuyoruz. Bu topraklar hiçbir millete nasip olmayacak, şairlerin yazmakla, ressamların çizmekle ifade edemeyeceği büyük bir destana şahitlik etti. Rabbim bu şahitliği kabul buyursun. Birebir de gezerken eksiklikleri konuşuyoruz, yapılması gerekenleri konuşuyoruz. 15 Temmuz Derneği olarak sizlerin bize söylediği tavsiyeleri, eleştirileri ev ödevi niteliğinde alıyoruz. Yapacağımız işlerde, işleyişlerde bunu önümüzde bir faaliyet takvimi olarak yazıyoruz. Başta ekibimiz olmak üzerek bize söyleyeceğiniz ne varsa dinlemek isteriz."

Şehit yakınlarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Şebik, şöyle konuştu:

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, etkinlikte yaptığı konuşmada, çeşitli organizasyonlar sayesinde şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları, 15 Temmuz Derneği tarafından Şile'deki Karakiraz köyünde düzenlenen piknikte bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Ülkemizde 15 Temmuz'da oynanan oyunlar o gün bitmiş değil, hala devam eden bir süreci yaşıyoruz." dedi.

15 Temmuz'da oynanan oyunların o gün bitmediğini ifade eden Şebik, "Hala devam eden bir süreci yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gerek duruşu gerek tavrı, milletimize vermiş olduğu güven sayesinde yarınlara umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Tarık Şebik, toplumun kendi arasındaki muhabbeti sıkı tutması gerektiğini belirterek, "15 Temmuz'da bu mücadeleyi verdik. Bundan sonra da bunun kat ve kat fazlasını birlikte veririz. Devletimizin daha da güçlenmesi, hepimizin istediği yegane işlerden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Ayrıca çocuklar, kendilerine ayrılan özel bölümde dart, langırt gibi oyunlar oynadı, ata bindi, yetişkinler ise atış poligonunda zaman geçirdi.

Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hakan Bahadır ile İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar katıldı.

