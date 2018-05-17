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Şehit yakınları ve gaziler için birim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

  Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde şehit yakınları ve gaziler için hastane işlemlerinde yardımcı olmak adına hizmet birimi açıldı.

SATILMIŞ AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde şehit yakınları ve gaziler için hastane işlemlerinde yardımcı olmak adına hizmet birimi açıldı. Şehit aileleri ve gaziler de hastane yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü ve Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte; şehit yakınları ve gazilerin hastane işlemlerinde yardımcı olmak adına 'Gazi ve Şehit Yakınları Müracaat Birimi' açan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran'ı makamında ziyaret etti. Şube Başkanı Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri Duran'a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, plaket ve dernek övünç madalyası takdim etti.

'HASSASİYETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Uygulamanın Türkiye'de ender olarak uygulandığını belirten İsmail Kumartaşlı, Mehmet Duran Bey bizim her zaman yanımızda. 24 saat bizimle ilgileniyor. Özellikle de son dönemdeki Afrin operasyonunda yaralanan askerlerimizle birebir ilgilendi. Başhekimimize bu hassasiyetinden dolayı kendisine ve hastane personelimize teşekkür ediyoruz. Bunun için kendisine bir teşekkür plaketi vermeyi uygun gördük. Plaketin yanında dernek övünç madalyamız var, onu da kendisine verdik dedi. Başhekim Mehmet Duran, hastane olarak şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendiklerini kaydederek, her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını vurguladı. Duran, Bizler için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve onların yakınlarına böyle bir hizmeti vermenin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Bunun için bir hizmet birimi oluşturduk. Bizim için çok önemli olan şehit yakınları ve gazilerimize birimdeki personelimiz muayenede öncelik ve tetkiklerde kolaylık sağlanması için hizmet veriyor. Hastane olarak bu ziyaretten de memnun olduk. Kendilerine ince davranışları için teşekkür ediyoruz diye konuştu. Konuşmaların ardından Kumartaşlı ve beraberindeki heyet Başhekim Duran ile birlikte müracaat birimini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. Kumartaşlı, şehit yakınları ve gazilerin kimlik kartlarının yer aldığı bir örneği de yetkililere göstererek bilgilendirdi. Kıbrıs gazisi Tahsin Koç da verilen hizmetin kendileri için çok iyi olduğunu söyledi.

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