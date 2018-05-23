Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

İstanbul'daki bütün şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmayı arzuladıklarını aktaran Şahin, "Maalesef fiziki şartlar buna çok elverişli değil. Bu kadar büyük mekanlar yok. Dolayısıyla, biz ilçelerimizden şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sırayla almaya çalışıyoruz ama bir taraftan da kaymakam arkadaşlarımız hem kendi adlarına hem de bizim adımıza ilçelerindeki şehit yakınlarını ve gazilerimizi sürekli bu tür faaliyetlere çağırıyorlar. Onlar bizim bilgimiz dahilinde yapılıyor." diye konuştu.

Şahin, misafirlerine hitaben "Sizler, gerçekten bir arada olunacak, bir arada olunduğunda da şeref duyulacak insanlarsınız. Sizler bu millete, bu memlekete, bu bayrağa en kıymetli varlıklarınızı, canlarınızı ve kanlarınızı feda ettiniz. Dolayısıyla sizlerin hizmetinde olmak, sizlerle birlikte olmak, aynı masada bir lokmayı paylaşmak, bizim için bir onur vesilesidir." dedi.

"Şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa azdır" diyen Şahin, "Milletimiz ve devletimiz elindeki bütün imkanları sizler için seferber ediyor, etmeye gayret ediyor. Her geçen gün yeni bir imkan, yeni bir hak, sizi ferahlatacak, daha mutlu edecek, devletinden, milletinden memnun kılacak birtakım tedbirler ve kararlar alınıyor ama biliyoruz ki bütün bunlar sizin fedakarlığınızın karşılığı değil. Sadece bir cemile olarak, sadece 'Evet, devlet ve millet olarak biz sizin yanınızdayız. Biz sizin emrinizdeyiz ve sizinle beraberiz. Gönlümüz de kalbimiz de cismimiz de sizinle beraberdir.' bunun sadece bir ifadesidir, bütün yapılanlar. Sizin hasret dışında hiçbir derdiniz, kederiniz kalmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, bu milletin ve devletin bir daha şehit acısı yaşamamasını temenni ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da biliyoruz ki bu vatanın, bu toprakların kuruluşundan beri ülke olarak hep bir mücadelenin içerisinde olduk. Çünkü bulunduğumuz yer, çok önemli ve çok değerli aynı zamanda çok stratejik bir konumda. Dolayısıyla buraya göz dikenler çok oluyor. Tarih boyunca böyle olmuş, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Burada ayakta kalmanın ekonomik olarak çok büyük bir bedeli yok. Bedeli mücadele etmek ve gerektiğinde bu mücadele sırasında şehit ve gazi olmaktır. Biz biliyoruz ki bu milletin her bir ferdi, gerektiğinde şehit veya gazi olmaktan bir an bile geri durmamıştır, durmayacaktır. Bugün bu rütbe, bu unvan size nasip oldu. Yarın bir gün gerektiğinde bu görev bir diğerimize gelecektir. O nöbet şerefi bir başkamıza gelecektir."

Şahin, şehit ailelerine hizmet etmenin bir şeref olduğunu anlatarak, devletin kapılarının ve görevlilerin gönüllerinin bu kesime sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Yemek sonunda dua edilen programda, Şahin şehit yakınları ve gazilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

