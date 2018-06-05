Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü'nce verilen iftarda şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.
Müftülük, şehit yakınları ve gazilere Süleymaniye'de Osmanlı döneminde bitkin düşen hastaların güçlendirilerek tedavi edildiği, restorasyondan geçirilerek yeniden hizmete açılan Tabhane binasında iftar verdi.
İftar programı Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Şehitlerin ruhları, gazilerin sağlık ve sıhhati için duaların edildiği iftarda konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, şehitliğin önemli bir makam olduğunu söyledi.
Şehit yakınları ve gazilere, İslam'ın "kardeşlik hukuku" kapsamında davetlerine icabet ettikleri için teşekkürlerini sunan Yılmaz, "Gerçekten çok mutena müstesna bir dinin mensuplarıyız. Bu yüce dinin mensupları olarak yaşadığımız bu topraklarda kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel hazzını hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz.15 Temmuz'da yaşadıklarımız ve bugün sofrada konuğumuz olan misafirlerimizin, şehit akrabalarıyla birlikte hissettiklerimiz aslında bize bu yüce dinimizin ve tarihi hassasiyetlerimizin armağanıdır." dedi.
Bu yüce milletin, dar ve zor zamanlarda neler yapabileceğini ve göğsündeki imanla hangi zorlukların üstesinde gelebileceğini çok defa gösterdiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"15 Temmuz bunun en açık kanıtıdır. 15 Temmuz'da bayrak, vatan, ezan, ülke için canlarını feda eden kardeşlerimizi, soframızda bulunan yakınları vesilesiyle rahmetle minnetle yad ediyoruz. Onların mekanlarının cennet ve derecelerinin ali olmasını diliyoruz. Geride bıraktıkları aile efratları onların bize emanetleridir. Onların yanında olmaya gayret edeceğiz. Biz bir ağacın dalları, yaprakları, gülleriyiz. Birlikte anlam ifade ediyoruz. Allah bu birlikteliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."
Müftü Hasan Kamil Yılmaz, restorasyonu yeni tamamlanan Tabhane'de bundan sonra şehit yakınları ile gaziler ve engellilerin değişik vesilelerle bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.
Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum