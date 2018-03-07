Şehit yakınları ve gaziler Suriye sınırında

Türkiye Harp Malulleri Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ile şehit yakınları ve gaziler, Mehmetçiğe moral vermek için Suriye sınırındaki Gaziantep’in İslahiye ilçesine geldi.

Türkiye Harp Malulleri Gazileri Duy ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Gaziantep’in İslahiye ilçesine geldi. Dernek üyeleri, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi tarafından verilen öğle yemeğinde bölge halkıyla buluştu. Programda konuşan Taner Uran, "Ziyaret öncesi bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulleri Gazileri Dul ve Yetimleri Genel Başkanı Taner Uran şunları söyledi. Ben 1995 yılında bölücü terör örgütü ile girdiğim çatışmada yaralanarak Gazi Albayım. Şunda biliyorsunuz Afrin bölgesinde bir savaş var. Tabi biz burada şehit aileleri ve gaziler olarak orada görev yapan Mehmetçiğimize güvenlik kuvvetlerimize moral ve motivasyon desteği vermek için buradayız" dedi.

Gazi Uzman çavuş Celal Şahin üçüz çocuklarına askeri kıyafet giydirerek, toplama alanı getirmesi dikkat çekti. Bir şehit babası ise torunlarının Mehmetçiğe yazdığı mektupları okuyarak duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Şehit yakınları ve gaziler daha sonra sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Hatay’ın Hassa ilçesine hareket etti.