Şehit yakınları ve gazilerden Erdoğan'ın çağrısına destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yastık altındaki döviz ve altınlarınızı çıkarın" çağrısına uyan Tüm Şehit Yakınları ve Gazileri Platformu üyeleri, ekonomiye katkı vermek ve farkındalık oluşturmak için döviz ve altınlarını bozdurdu.

Ulus semtindeki bir kuyumcu dükkanı önünde toplanan platform üyeleri, ABD'nin dolar üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istediğini belirterek, vatandaşların bu süreçte devletin yanında durması gerektiğini söyledi.

Grup adına açıklama yapan Tüm Şehit Yakınları ve Gazileri Platformu Başkanı Levent Yücel, ABD'nin hiç bir zaman Türkiye'nin menfaatini gözetmediğini ve hiç bir zaman da gözetmeyeceğini belirtti.

ABD'nin Türk ordusuna karşı gelemeyeceği için farklı hilelere başvurduğunu söyleyen Yücel, "Bizi yıpratmak için ellerindeki en güçlü silah olan yeşil kağıdı, yani doları kullanarak kurdukları cendere ortamından milletimiz ve devletimiz güçlenerek çıkacaktır. Ortadoğu'daki en stratejik üs ve karargahların bulunduğu ülkemizde devletimiz o üslere el koymasını da bilir, o rahip gibi diğer ajanları yargılamasını da bilir." ifadelerini kullandı.