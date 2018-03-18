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Şehit yakınları ve gazilerin onuruna yemek verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 23:43 | Son Güncelleme

18 Mart  Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana Valiliği tarafından şehit yakınlarına ve gazilerin onuruna yemek verildi.

Şehit yakınları ve gazilerin onuruna yemek verildi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana Valiliği tarafından şehit yakınlarına ve gazilerin onuruna yemek verildi.
Adana'da bir otelde gerçekleşen yemeğe şehit yakınları ve gaziler, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile bürokratlar katıldı. Şehitler için dua okunmasının ardından konuşan Vali Demirtaş, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için büyük şeref olduğunu söyledi. Her milletin hafızasında tarih boyunca girdiği mücadelelerin derin izleri olduğunu anlatan Demirtaş, "Şanlı tarihimiz de birbirinden değerli zaferlerle doludur. Çanakkale Zaferi ise bunların başında gelir. Çanakkale, yüreği imanla ve vatan aşkıyla çarpanların, pervasız bir işgale gövdesini siper ettiği yerdir" dedi.
Vali Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile tüm dünyaya barış, huzur ve insanlık dersi verdiğini de belirterek, şöyle devam etti:
"Mehmetçiklerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da olduğu gibi yedi düvele verdiği mücadelenin bir benzerini Afrin'de; PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör maşalarına karşı sürdürüyor. Harekâtta ciddi aşama kaydedildiğini hep birlikte görüyoruz. Buradan harekâtta görev yapan tüm Mehmetçiklerimize bir kez daha muvaffakiyetler diliyorum. Bilinmelidir ki; güvenlik güçlerimizin teröre karşı yürüttüğü mücadele, azim ve kararlılıkla sonuna kadar sürdürülecek, millet olarak bizim irademizi ve basiretimizi sınayanların sonu, yine hüsran olacaktır. Bu vesile ile Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan, başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şükran ve minnet duygularımı ifade ediyorum."
Konuşmanın ardından şehit çocukları ve yakınları, şiirler okudu.

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Şehit yakınları ve gazilerin onuruna yemek verildiŞehit yakınları ve gazilerin onuruna yemek verildiŞehit yakınları ve gazilerin onuruna yemek verildiŞehit yakınları ve gazilerin onuruna yemek verildi

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