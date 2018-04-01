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Şehit yakınlarına taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesi Ormandardı köyü kırsalında önceki gün teröristlerce açılan ateş sonucu şehit edilen 6 güvenlik korucusunun ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.Vali Atik, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililerle merkeze bağlı Ekmekçiler köyüne giderek şehit korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit yakınlarına taziye ziyareti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesi Ormandardı köyü kırsalında önceki gün teröristlerce açılan ateş sonucu şehit edilen 6 güvenlik korucusunun ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Atik, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililerle merkeze bağlı Ekmekçiler köyüne giderek şehit korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit güvenlik korucuların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Atik, şehitlerin intikamının kısa süre alındığını ve kanlarının yerde bırakılmadığını söyledi. Atik, "Vatanı ve milleti için canlarını feda ederek şehit olan kahraman güvenlik korucusu kardeşlerimize düzenlenen hain saldırının üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen aziz şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Şehitlerimiz mezara konulmadan kanları yerde konmadı. Bu acı hepimizin acısı, acınızı paylaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet, ruhları şad olsun. Onların aileleri bize emanet, biz her zaman şehitlerimizin kutsal değerlerine bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun" dedi.

Şehit yakınlarına taziye ziyareti

Şehit yakınlarına taziye ziyareti

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