ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Piyade Alayı'nın komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey kabri başında anıldı.

Yarbay Hüseyin Avni Bey'in şehadetinin 103'üncü yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 13 Ağustos 1915'te, 57’nci Alay karargahının yakınına düşen bir obüs mermisi ile hayatını kaybeden Avni Bey nezdinde, tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, "Bedeni bu kabre sığdı ama yaptıkları buraya sığmayacak kadar büyük insandı." dedi.

Yarbay Hüseyin Avni Bey ile kahraman 57. Alay şehitlerini ve tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andığını ifade eden Kaşdemir, "Vatan için nerede ihtiyaç duyulmuşsa oraya koşa koşa hiç düşünmeden gittiler ve en değerli varlıklarını, canlarını ortaya koymaktan hiç çekinmediler." diye konuştu.

Kaşdemir ve beraberindeki heyet, daha sonra Yarbay Hüseyin Avni Bey’in mezarına karanfil bıraktı.

