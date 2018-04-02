Şehit Yasin Naci Ağaroğlu için hatıra ormanı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu için hatıra ormanı oluşturuldu.

Korkuteli’ne bağlı Yazır Mahallesi Keklicek mevkiinde Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen hatıra ormanı fidan dikim etkinliğine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kaymakam Erol Tanrıkulu, şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun annesi Zehra ve Babası Osman Ağaroğlu ve öğrenciler katıldı.

600 adet badem fidanının toprakla buluştuğu Hatıra ormanı oluşturma töreninde Milletvekili Mustafa Köse, “15 Temmuz’da şehitlerimizin yaptığı fedakarlığı, gazilerin ortaya koyduğu kahramanlığı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ama bunun yanında milletin milli bütçesiyle alınan milli silahı, millete çeviren satılmış ruhları, hainleri FETÖ’yü, TSK içine sızmış çete mensuplarını da unutmamamız lazım. Eğer unutursak, emin olun bu hainler yine bir yerlerden ortaya çıkar ve benzer şeyleri yaşama durumunda kalabiliriz. Unutmayalım ki bugün burada adına fidan dikeceğimiz şehidimiz Yasin Naci Ağaroğlu bu toprakların tapusudur, Rabbim bizleri bu şehitlerimizin şefaatinden mahrum eylemesin. Yasin Naci gibi yiğitler sayesinde buradayız” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluştu.