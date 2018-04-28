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Şehit Yorulmaz son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yorulmaz'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi - Cenazeye Başbakan Yardımcısı Akdağ da katıldı

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından helikopterle Van'a, buradan da askeri uçakla Ankara'ya götürülen şehit Yorulmaz'ın naaşı, ardından helikopterle Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na getirildi.

Şehit Yorulmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında helikopterden alındı.

Cenaze aracıyla Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit Yorulmaz'ın cenazesi, daha sonra karayolu ile merkeze bağlı Ovacık köyündeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, gözyaşları içinde köy meydanında hazırlanan alana konuldu. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Yorulmaz'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehidin babası İsmail Yorulmaz ve yakınlarını teselli etti. Akdağ, cenazenin ardından ailenin evini ziyaret ederek, baba İsmail ve anne Memnuniye Yorulmaz'a başsağlığı diledi.

Cenazeye şehit yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Abdullah Aslaner, AK Parti Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Yorulmaz'ın 4 yıllık evli olduğu, biri 1 aylık, diğeri 2 yaşında iki erkek çocuğu bulunduğu öğrenildi.

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