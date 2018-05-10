"Ali Eraslan beni bu olayın içine çekti. Herhangi bir terör örgütüne üye değilim. Bu suçlamayı asla kabul etmiyorum. Tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Şu an hala görevinin başında bulunanlar zamanında tedbir almış olsalardı bizim Akıncı'ya gitmemizin önüne geçilir, sonu ölümle biten bu olay yaşanmazdı. Kurallara uygun olarak çıktık. Çıkış yasak emri gelmiş olmasına rağmen bize kimse müdahalede bulunmadı. Göz göre göre Akıncı'ya gitmemize izin verildi. 'Çıkma, gitme.' diyen yok. Askeri hiyerarşi içinde, kurallara uygun hareket ettim. Dışarı çıkanlar dönsün denmesine rağmen neden bize haber verilmedi? Birileri bizi bu kaotik ortam içine bilerek ittiler. Birileri üsse girip çıkamamamızı özellikle istedi."

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, Tugay Komutanı Ali Eraslan'ın emirlerine uyduğunu ileri süren Zelbey, şu iddialarda bulundu:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayında topçu yarbay olarak görev yaptığını belirten Zelbey, Suriye'deki terörist unsurlara hava operasyonu düzenleneceği, Akıncı Üssü'nün de bu operasyonda aktif şekilde kullanılacağı belirtilerek, üssün güvenliğini sağlamak maksadıyla Akıncı'ya getirildiklerini savundu.

"Akıncı Üssü'ne Yenikent nizamiyesinden girdikten sonra lojman nizamiyesine giden grubun içindeydim. Gece 03.30'a kadar Yenikent nizamiyesine hiç gelmedim. Lojman nizamiyesinde bulundum. 03.30 sularında Yenikent nizamiyesine geldim. Özkan Hekin'in vurulmasıyla ilgili bir talimat vermedim, ima dahi etmedim. Aksine kimsenin başına bir şey gelmemesi için çaba sarf ettim. Özkan Hekin ayrılmak istedi. 'Bırakın gitsin.' dedim. Özkan'ı önleme, ikna etme çabaları sırasında tehlikeli bir durumun ortaya çıkmasından korktum. Özkan gitmeyi kafasına koymuştu. Kimse bana 'Özkan Hekin giderse tüm istihbaratı verir.' demedi. Ben de 'Vurun, indirin.' demedim. Ateş edin talimatım olmadı. Zaten bulunduğumuz yerde istihbarata konu olacak herhangi bir bilgi olması da mümkün değil. Yenikent kapısı ıssız bir bölgede, tarlalara çıkan bir kapı. Orada kim böyle bir istihbarat bilgisine sahip olmuş ki Özkan da bir bilgiye sahip olsun ve sızdırsın. Böyle bir istihbarata sahip olsa ve bunu aktarmak istese rahatlıkla cep telefonuyla aktarabilirdi. Özkan Hekin'in vurulması, iddianame savcısının belirttiği gibi gece değil, sabah 09.00 gibi gerçekleşti. Bu rahatlıkla tespit edilebilir."

"Benim burada işim yok. Kışlama dönüyorum." diyerek Akıncı Üssü'nden ayrılmak isteyince darbeciler tarafından şehit edilen Yüzbaşı Özkan Hekin'in vurulması talimatını verdiği yönündeki iddiayı kabul etmeyen Zelbey, savunmasını şöyle sürdürdü:

- Şehit eşinden tepki

Zelbey, "Yanında bulunanlara, (Buradan çıkış yok. Sonuna kadar direneceğiz. Ya şehit ya muvaffak olacağız.)" dediği iddiasını da kabul etmedi. Sanık Zelbey, bunun amatörce ve ucuz bir algı operasyonu olduğunu öne sürdü.

Çatı davası sanığı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı eski yarbay Levent Türkkan'ın "Mustafa Zelbey, FETÖ'cü olduğunu bildiğim kişiler arasında." ifadesini de yalanlayan Zelbey, Türkkan'ın, baskı altında alındığını söyleyerek bu ifadeden vazgeçtiğini söyledi.

Darbeci ve FETÖ mensubu olmadığını savunan Zelbey, olaylar sırasında pasif konumda Yenikent nizamiyesinde beklediğini iddia etti. Zelbey, tahliyesi ve beraatini istedi.

Zelbey'in çapraz sorgusu sırasında Hekin'i vurduğu öne sürülen Konya MAK timinden eski astsubay sanık Halil Burak Balcı, söz alarak Hekin'i kendilerinin vurmadığını, gece boyunca herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını ileri sürdü.

Balcı'nın bu sözleri üzerine izleyiciler arasında bulunan şehit Hekin'in eşi Fatma Hekin, "Senin faaliyetin eşimi vurmaktı katil. Eşimi siz şehit ettiniz. Vurduğunuz adamın elleri kelepçeliydi. Katiller... Kocamın kanı yerde kalmayacak . Ben hep bu günü bekledim." diye bağırarak sanıklara tepki gösterdi. Fatma Hekin, salonda görevli sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

Zelbey'in savunmasından sonra duruşmaya ara verildi.

