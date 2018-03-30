Şehitkamil’den eğitim alanında dev yatırım

Şehitkamil Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitimlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla ilçe genelinde oluşturulan 20 kütüphanenin açılışı törenle yapıldı. Törende konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Amacımız bizden sonraki nesillerin, yavrularımızın daha nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleridir" dedi.

Eğitim konusunda gerçekleştirdiği yatırımlarla adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Okumak geleceği aydınlatır" sloganıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Şehitkamil Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan kültürel işbirliği hizmet protokolü kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde 20 mahallede oluşturulan 20 gençlik kütüphanesinin açılışı yoğun katılımla yapıldı. Toplu açılış, Beykent Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi.

Toplu açılış töreninde konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz 3 yıldan beridir Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun şahsında tüm çalışanları ilçemizin eğitim ve kültür hayatına, sosyal hayatına, bizi devamlı seçsinler diye değil, bunu hasbi olarak Allah rızası için yerine getirdiğine ben şahidim. Bütün Şehitkamil ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına huzurlarınızda Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyoruz. Bu tür hizmetlerin istikrarlı bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Birazdan açacağımız Beykent Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sosyal Tesisi Gençlik Kütüphanemiz ile birlikte ilçemiz genelinde kurulan 20 kütüphanemizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz

Eğitime katkı vermek adına göreve geldiği andan itibaren eğitime önem verdiğini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Okul öncesinden başlayıp açık öğretimden üniversite eğitimi alan arkadaşlarımıza kadar her kademede eğitime desteği devam ettiriyoruz. Geçmiş dönemlerde belediyeler tarafından devam ettirilen etüt merkezleri vardı. Dershanelerin kapatılmasıyla birlikte bu yerlere yeni bir fonksiyon vermemiz gerekiyordu. Okul müdürleri ile istişarelerimiz neticesinde bu şekildeki alanların etüt merkezleri değil de çocukların rahat ortamlarda ders çalışabilecekleri alanlar oluşturulması talep edildi” dedi.

Başkan Fadıloğlu, bilgisayarlarla daha fazla bilgiye erişebilecekleri alanların ve mini kütüphanelerin oluşturulması amacıyla kendilerine gelen talepleri de hatırlatarak, "Bu talepler doğrultusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile yapılan bir protokol çerçevesinde şu an itibariyle 20 mahallede bu hizmeti vereceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz Beykent Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sosyal Tesisi Gençlik Kütüphanesinde şu anda yaklaşık 510 öğrencimiz faaliyetlerini devam ettiriyor. Kütüphanemizden günlük ortalama 120 öğrencimiz faydalanıyor. Mevcut kütüphanemizde 5 bine yakın kitabımız var. Bunun yanı sıra kütüphanenin içerisinde19 bilgisayar var. Çocuklarımız, gerektiğinde ücretsiz çıktı alabilecekler. Tabi çocuklarımızın sürekli ders çalışmaması için dinlenebilecekleri alanlar elde etmek adına satranç, masa tenisi oynayabilecekleri alanlar oluşturduk. Amacımız bizden sonraki nesillerin, yavrularımızın daha nitelikli bireyler olarak yetişmeleridir. Bizler, elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller daha yaşanabilir bir Gaziantep’te daha yaşanabilir bir Türkiye’de yaşarlar” diye konuştu

Açılışı yapılan kütüphaneler

Şehtilkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde açılan kütüphanelerin isimleri şöyle oluştu:

"29 Ekim Gençlik Kütüphanesi, Abdulkadir Aksu Gençlik Kütüphanesi, Aktoprak Gençlik Kütüphanesi, Aydınlar Gençlik Kütüphanesi, Başak Konutları Gençlik Kütüphanesi, Bedri İncetahtacı Gençlik Kütüphanesi, Bosna Hersek Gençlik Kütüphanesi, Eyüp Sultan Gençlik Kütüphanesi, Karacaoğlan Gençlik Kütüphanesi, Kocatepe Gençlik Kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Kütüphanesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Kütüphanesi, Onat Kutlar Gençlik Kütüphanesi, Pirsultan Gençlik Kütüphanesi, Seyrantepe Gençlik Kütüphanesi, Şirinevler Gençlik Kütüphanesi, Yeşilova Gençlik Kütüphanesi, Zeytinli Gençlik Kütüphanesi.”