Şehitler anısına 1. Halk Koşusu yapıldı

Bimyad ve Battalgazi Belediyesi’nce ortaklaşa olarak “Vatana Can Vermek İçin Canından Vazgeçen Şehitler Adına 1.Halk Koşusu” yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan koşu Kernek Şelalesinden başlayarak, Battalgazi Belediyesi önünde son buldu.

’Şehitler Adına Halk Koşusu’ programına Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakam’ı Abdül Kadir Duran, Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrıs , Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan ve Yönetim Kurulu üyeleri , sporcular katıldı. Yarışmada başarılı olan sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

Koşu sonrası Battalgazi Belediyesi önünde kurulan tören alanında konuşmalar yapıldı. Battalgazi Belediyesi tören alanına projenin parçası olan ve günün anısına göndere Türk Bayrağı çekildi. Proje hakkında açıklamada bulunan ve projenin sahibi BİMYAD Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Yavuzkurt, projenin Türkiye’de ilk ve tek proje olduğunu söyledi. Yavuzkurt "Her yıl bu tarihte bu meydan da belirlenen alana yeni bayraklar dikilecek ve nesilden nesile miras olarak kalacaktır. Bu projeye imza vererek desteklerini esirgemeyen kurum amirlerimiz adıyla yaşayacak. İnanıyoruz ki bütün nesillerde bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacaktır. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Projemizin en önemli noktalarından biri Türkiye’de ilk ve tek projedir. Geçmiş yıllarda halk koşusu sadece 13 ilde yapılmış, ancak böyle kapsamlı bir şekilde şehitler adına halk koşusu projesi hiçbir ilde uygulanmamıştır. İlklerin belediyesi olan Battalgazi Belediyesi yine bir kez daha bir ilke imza atmış ve haklı gururunu yaşayacaktır. Bu noktada Başkanımı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Bugün burada bizimle bu ruhu yaşayan, şehitlerimiz için koşan, bizimle birlikte bu heyecanı paylaşan tüm katılımcılara, vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Biz, öyle bir milletiz ki, vatanı için canıyla, kanıyla bayrak dalgalansın diye canından vazgeçen vatan evlatları olduğu müddetçe, bayrağımız inmeyecek, bu vatan bölünmeyecek” şeklinde konuştu.

’Şehitler Adına Halk Koşusu’ projesi ödül töreni öncesinde söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, yapılan etkinliğin önemine değinerek,"Böyle güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan, bu mekânı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bu sporun sizlere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Bizim belediyecilik anlayışımız, katılımcılı belediyecilik anlayışıdır. Sivil toplum örgütleri olsun, kanaat önderleri olsun, yerel önderler olsun, sendikalarımız ve memleketimizde söz sahibi olarak tabir ettiğimiz aksakallı insanlarımız olsun, onların görüş ve düşünceleri bizler için önemlidir. Biz yol haritamızı ve yön pusulamızı onların görüş ve önerileri doğrultusunda belirleriz. Bugün Battalgazi Belediyesi’nde başarı varsa bunun temelinde de katılımcılı belediyecilik anlayışı yatmaktadır. Battalgazi Belediyesi, Türkiye’nin önünde Türkiye’ye rol model olan enlerin ve ilklerin belediyesi olma özelliğini dünde, bugünde ve yarında devam ettirecektir. Bugün bu mekânda ikinci etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Sabah ilk olarak, 23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği burada icar edildi. Bugün yine siz değerli sporcularımızın şehitler adına halk koşu olarak tabir edilen bu koşuda finale kalarak birinci olanların göndere bayrak çekmesi ile bu etkinliğimize de başlamış olduk. Bu koşunun 23 Nisanlar da olsun ve Ulusal Egemenlik adına şehit koşusu olmasını teklif ediyorum. Hem günün anlamı için, hem kalıcı bir iznin olması anlamında, hem de her 23 Nisan’da şehitlerimizin adına yapılan koşunun geleneksel bir hale gelerek, daha geniş bir platformda ve katılımlarla bunu icra edelim. Bu fikri öne çıkardıkları için Filiz kardeşime ve Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, ‘Ben sporcunun zeki ve çevik olanını severim’. Sağlıklı yaşamanın en temel koşullarından biride spor yapmaktır. Gençlerimiz spor yapmaya özendirilmeli ve onların spor yapması için gerekli olan alan düzenlemelerinin de ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimler tarafından yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Battalgazi Belediyesinin yaptığı yatırımlar ile açıklamalarda bulunan Gürkan, “Bugün bir Yaşam ve Spor Merkezi yapılıyor. İnşallah 3 ay sonrada onun açılışını gerçekleştireceğiz. Orada 9 dalda kapalı spor alanlarımız ile 2 Yarı Olimpik yüzme havuzumuz var. Şimdiye kadar Malatya’nın tümünde, Malatya’nın tüm kuruluşlarında, toplam 4 yüzme havuzu bulunmakta. Biz, 4 yıl içerisinde kapalı yüzme havuzuna 5 adet daha ilave ettik. Engelliler için kapalı yüzme havuzu yaptık. İspendere içmelerinde bir erkek ve bir bayan olmak üzere 2 yüzme havuzu yapıyoruz. Spor ve Yaşam Merkezi’mizde ise bir bayan ve erkek olmak üzere toplam 5 kapalı yüzme havuzu yapıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak Türkiye’nin önünde Türkiye’ye rol model işler yapıyoruz. Belediye binamızda Türkiye’ye rol model olan bir hizmet binasıdır. Bu hizmet binamız milletimize ve halkımıza hayırlı olsun. Katılımlarından dolayı sporcu arkadaşlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize bu organizasyonu yapan BİMYAD’ta ki kardeşlerime ve dereceye giren tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bundan böyle bunun milli gençlik günü ve şehitler adına halk koşusu olarak ta geleneksel hala getirilmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından koşuda başarılı olan öğrencilere madalyaları verildi.