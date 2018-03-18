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Şehitler anısına nöbet tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Esenyurt Tokat 15'li Torunları Derneği üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda nöbet tuttu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Tokat 15'li Torunları Derneği üyesi bir grup, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla "saygı nöbeti" gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri, şehitler anısına tutacakları nöbet için Taksim Meydanı'nda buluştu.

Burada konuşan dernek başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale şehitleri anısına 2 saat nöbet tutacaklarını söyledi.

Gümüş, Çanakkale, 15 Temmuz ve Afrin şehitlerini unutmadıklarını vurgulayarak, "Çanakkale bizim geçmişimiz. Dedelerimizin bize büyük mirası, bu mirasa sahip çıkacağız. Biz de o ruhla şu an buradayız. Gençlere Çanakkale ruhunu vermek için buradayız. Çanakkale unutulacak bir savaş değil, çok kolay kazanılmadı. Ekmek, yemek, giyecek yoktu. Türkiye, bu zamana kolay gelmedi. Tüm şehitlerimiz ve Çanakkale şehitleri anısına 2 saat buradayız."

Vatana, bayrağa ve ezana sahip çıkacaklarını ifade eden Gümüş, o dönem Tokat'ta 15 yaşındaki gençlerin vatan için, şehit olmak için dönmemek üzere Çanakkale'ye gittiğini, annelerin cepheye giden oğullarının saçlarına kına yaktığını ve sevdiklerinin arkalarından ağıt yaktıklarını anlattı.

Saygı nöbetine ilgi gösteren vatandaşlar, dernek üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

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Çanakkale Deniz Zaferi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü şehit

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