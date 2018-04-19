Amasya’da Bahçeleriçi mahallesinde inşaatına başlanan Şehitler Camisi’nin temeli atıldı.
Temel atma töreninde konuşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, bin yılı aşkın sürede kanlarıyla, canlarıyla bedel ödeyen bir ecdadın evlatları olarak o şana yakışacak yeni eserler bırakmak istediklerini söyledi.
Harcın dualarla döküldüğü törene, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu da katıldı.
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