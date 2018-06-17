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"Şehitler diyarı"ndan Kandil operasyonuna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Terörle mücadelede bugüne dek 256 evladını şehit veren Osmaniye'deki aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yönelik başlattığı operasyona tam destek veriyor - Şehit babası Battal Işıkbol: - "Kandil'e başlatılan operasyon tüm şehitlerin kanının yerde kalmaması için yapılan bir harekattır" - Şehit annesi Seher Tıraş: - "Allah güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Bölücülük yapanlara fırsat vermesin" - Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Şube Başkanı Durmuş Öksüz: - "Şehit yakınları olarak bizi en çok sevindiren, kendi ürettiğimiz silahlarla, uçaklarla bu operasyonu yapmamızdır"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - ÜMİT KAHRIMAN - Terörle mücadelede bugüne dek 256 evladını şehit veren Osmaniye'deki aileler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'e yönelik başlattığı operasyona büyük destek veriyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde 1997 yılında operasyona giderken düşen askeri helikopterde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Işıkbol'un babası Battal Işıkbol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman TSK'nın yanında olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Kandil'e başlatılan operasyon tüm şehitlerin kanının yerde kalmaması için yapılan bir harekattır. Yapılan operasyonun sonuna kadar yanındayız. Gerekirse çocuklarımızın yerine gereken görevi sırtımıza alıp göreve gitmeye hazırız. TSK'ya ve görevli bütün güvenlik güçlerinin duacısıyız. Bir şehit babası olarak tüm şehit babalarının duygularımı paylaştığına eminim. Kandil onlara mezar olacak Allah'ın izniyle."

- "Bölücülük yapanlara Allah fırsat vermesin"

Diyarbakır Ergani ilçesinde 1994 yılında teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ahmet Tıraş'ın annesi Seher Tıraş da zorluklarla büyüttüğünü oğlunu vatan savunmasında şehit verdiğini anlatarak şunları söyledi:

"Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın ama bu ülkenin korunması gerek. Bu görevin başrolünde de askerimiz, polisimiz var. Ordumuz şu an Kandil'e girmek üzere. Allah hepsine güç kuvvet versin. Bölücülük yapanlara Allah fırsat vermesin."

TSK'nın yerli üretim silahlarla operasyon yapmasından da ayrı bir gurur duyduğunu vurgulayan Tıraş, operasyona katılan askerlerin sağ salim evlerine dönmeleri temennisinde bulundu.

- "Ordumuz Allah'ın izniyle Kandil'i yerle bir edecek"

Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ise gerek dernek gerekse şehit yakınları olarak TSK'nın Kandil'e yönelik başlattığı operasyonu sonuna kadar desteklediklerini aktardı.

Yapılan operasyonla Kandil'in yerle bir edilmesi gerektiğini dile getiren Öksüz, "Ordumuz Allah'ın izniyle Kandil'i yerle bir edecek. Ordumuza sonuna kadar güveniyoruz. Eğer bize düşen bir görev varsa 24 saat devletimizin hizmetindeyiz ve her türlü göreve gitmeye hazırız. Kandil çok önemli bir noktaydı. Teröristlerin barınaklarıydı. İnşallah yerle bir edilecek." dedi.

Türkiye'nin artık kendi ürettiği silahlarla terörle mücadele ettiğini hatırlatan Öksüz, "Eskiden kendi silahımız, uçağımız yoktu. Şimdi hepsine sahibiz. Ordumuza güveniyoruz. Bizi en çok sevindiren kendi ürettiğimiz silahlarla, uçaklarla bu operasyonu yapmamızdır. İHA'larımız, silahlarımız artık teröristlerin kabusu oluyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Şehit Aileleri

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