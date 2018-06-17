"Şehitler diyarı"ndan Kandil operasyonuna destek

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - ÜMİT KAHRIMAN - Terörle mücadelede bugüne dek 256 evladını şehit veren Osmaniye'deki aileler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'e yönelik başlattığı operasyona büyük destek veriyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde 1997 yılında operasyona giderken düşen askeri helikopterde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Işıkbol'un babası Battal Işıkbol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman TSK'nın yanında olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Kandil'e başlatılan operasyon tüm şehitlerin kanının yerde kalmaması için yapılan bir harekattır. Yapılan operasyonun sonuna kadar yanındayız. Gerekirse çocuklarımızın yerine gereken görevi sırtımıza alıp göreve gitmeye hazırız. TSK'ya ve görevli bütün güvenlik güçlerinin duacısıyız. Bir şehit babası olarak tüm şehit babalarının duygularımı paylaştığına eminim. Kandil onlara mezar olacak Allah'ın izniyle."

- "Bölücülük yapanlara Allah fırsat vermesin"

Diyarbakır Ergani ilçesinde 1994 yılında teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ahmet Tıraş'ın annesi Seher Tıraş da zorluklarla büyüttüğünü oğlunu vatan savunmasında şehit verdiğini anlatarak şunları söyledi: