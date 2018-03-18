Şehitler Günü'nde oğlunun mezar taşını okşadı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende şehit annesi Bilgen Öz'ün, oğlunun mezar taşını gözyaşları içinde okşaması, yürekleri burktu.

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Manisa Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak Manisa Valiliği, Manisa Garnizon Komutanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Muharip Gaziler Derneği, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi çelenkleri koydu. Sonrasında İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Saygı duruşuyla birlikte askerler tarafından üç el saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör örgütleriyle mücadele edeceklerini belirterek, "PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Şehit yakınları ve gaziler olarak bu vatanımız için şehit olmaya hazırız" dedi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehitlik Defteri'ni imzaladı. Vali Güvençer, "Türk milletinin sevgili, kahraman, asil evlatları, aziz şehitlerimiz, zafer müjde ve vaadinin tecellisine yakından sahip olduğumuz kutlu zaferin seneyi devriyesindeyiz. Ruhlarınız şad olsun. Bu vatan yeni Mehmetler, Mehmetçikler, Mustafa Kemaller ile takım sancaktarı olmaya devam edecek. Zaferlerimiz, zaferlere giden yolumuz açık, kutlu ve bereketli olsun" diye konuştu.

TEK TEK ÇİÇEKLERİ DÜZELTTİ

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar dua ederek şehitliği dolaştı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 18 Şubat 2016'da PKK terör örgütü ile girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra şehit düşen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Vedat Öz'ün annesi Bilgen Öz ve babası Şefik Öz de oğullarını mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Anne Bilgen Öz, oğlunun mezarındaki çiçekleri tek tek düzeltti. Şehit oğlunun mezar taşını okşayan annenin gözyaşları, görenlerin yüreğini burktu. Protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ndeki törenin ardından Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, mezarlara karanfil bırakıp, dua etti.