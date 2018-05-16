Şehitler için 312 hatimin duası yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı çıkarken İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinliler ile 15 Temmuz şehitleri için okunan 312 hatimin duası yapıldı.

Hatuniye Camii'nde 15 Temmuz Derneği öncülüğünde Şehzadeler Belediyesi, İl Müftülüğü ve Manisa İmamhatip Okulları Platformu desteğiyle düzenlenen hatim duası okuma programı öncesi açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, yurt genelinde her ayın 15'inde 15 Temmuz günü hayatını kaybeden şehitler için hatim okuduklarını söyledi.

Manisa'da Filistin şehitleri için de okunan toplam 312 hatimin duasının yapıldığını ifade eden Şebik, "Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlarımız, Çanakkale şehitlerimiz hasılı bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizin ruhuna biz bugün burada bu programı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Şebik, Gazze'de yaşanan katliama da değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün Gazze'nin mübarek annelerine ve kahramanlarına da dualarımızı, selamlarımızı yolluyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Gazze düşerse insanlık düşer. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazanı şerife denk gelmesi başka bir manidarlık. Ramazan ayının paylaşma, kaynaşma duygusu ile başta 15 Temmuz'da gösterdiğimiz kaynaşmayı inanıyoruz ki ümmetin de aynı şekilde bu birlikte içerisinde hayata devam eder ve biz ne 15 Temmuzları ne de Gazze'de görmüş olduğumuz bu saldırıyı bir daha görürüz."

Manisa İmamhatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir de "Bu toplantıda toplam 251 hatim diye niyetlenmiştik fakat Filistin'deki şehit haberleri gelince toplam 312 hatim okundu. Bugün de Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Manisa İl Müftülüğümüzün destekleriyle yine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile burada bunun hatim duasını yaptık. Güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.