Şehitler için 72 fidan dikildi

Namık Kemal KILINÇ SERİK, (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki 72 şehidi anmak amacıyla 72 zeytin fidanı dikildi.Serik Belediyesi tarafından Belek Mahallesi'ndeki fidan dikim etkinliği düzenlendi. Fidan dikimine Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın ile Tuhafiyeciler ve Semt Pazarcıları Odası Başkanı Mevlüt Akıllı katıldı. Programda 72 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Ramazan Çalık, TSK'nın Afrin'de gerçekleştirmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerimize destek vermek, geçen yıl gerçekleşen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda verdiğimiz 72 şehit anısına bugün burada 72 zeytin fidanı dikiyoruz dedi.
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