Şehitler için mevlüt okutuldu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Tepeköy köyünde, köy gençleri camide şehitler için Mevlid-i Şerif okutup, hayır yemeği verdi.

Çan ilçesine bağlı Tepeköy köyü Camiinde Öğle namazı öncesinde köy imam hatibi Salim Bayguş, Kuran-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okudu. Topluca kılınan öğle namazının ardından mevlide iştirak edenlere pilav ve tatlı ikram edildi.

Ezan susmasın, bayrak inmesi ve vatan bölünmesin diye şehit olan vatandaşlarımızı anmak için köy gençleri böyle güzel bir program yaptıklarını ifade eden köy muhtarı Mustafa Karaca, “Köy halkı olarak bizlerde destek olduk. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıl dönümü. O yiğit insanı da rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin” dedi.

Hayır yemeğine AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyeleri Ünsal Dirlik, Halil İbrahim Demir ile MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya ve MHP Çan İl Genel Meclis Üyesi Orhan Sarıoğlu, çevre köy muhtarları ile köy halkı katıldı.