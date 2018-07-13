Şehitler için şehir şehir dolaşıp hatim indiriyor

Şemdinli ilçesindeki Seyyid Taha-yı Hakkari'nin kabrini ziyaret eden Özkan, burada Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Yüksekova'ya geçerek Merkez İhsaniye Camisi'nde de şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bu kapsamda yolculuğuna Elazığ'daki Şehit Polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek başlayan Özkan, ardından Diyarbakır, Bitlis ve Van'da önemli şahsiyetlerin kabrinde dua ettikten sonra Hakkari'ye geldi.

Geçen yıl Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gezdiği birçok şehirdeki manevi mekanları ziyaret edip hatim indiren Özkan, bu seneki turunu doğu ve güneydoğu bölgelerinde yapmaya karar verdi.

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - İstanbul Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi müezzini hafız Abdullah Özkan, motosikletiyle iki yıldır ülkenin farklı şehirlerinde manevi mekanları gezerek 15 Temmuz şehitleri için hatim indiriyor.

Motor tutkunu Özkan, motosikletiyle seyahat ederken gezdiği yerleri de kaskındaki kamerayla kaydediyor.

- "Hatm-i şerifi 15 Temmuz şehitlerine ithafen okuyorum"

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır güvenliği için şu anda operasyonlardaki Mehmetçik, polis ve güvenlik korucularına duacı olduklarını söyledi.

15 Temmuz şehitleri için sürekli dua ettiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da Fettullahçı Terör Örgütü'nün hain kalkışmasından sonra her yıl motosiklet üzerinde hatim turu düzenlemeye karar verdim. Bu motosiklet turunda mübarek şahsiyetlerin kabirlerini ziyaret ederek, 15 Temmuz destanının kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrinde sonlandırmak suretiyle motosiklet üzerinde 2 bin 500 kilometre yolda bir hatm-i şerif okuyorum. Bu hatm-i şerifi de 15 Temmuz şehitlerine ithafen okuyorum."

- "Şimdiye kadar yaklaşık 20 il gezdim"

Geçen yıl bu gezinin ilkini gerçekleştirdiğini belirten Özkan, önceki sene Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki önemli şahsiyetleri ziyaret ederek hatim indirdiğini kaydetti.